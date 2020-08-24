В небе над Омском заметили 15 боевых вертолетов

Омич насчитал 15 вертолетов над Омским. Фото: ВКонтакте

В небе над Омском снова заметили боевые машины. Очевидцы спели запечатлеть целый строй вертолетов на фото. Над городом, как утверждает автор поста в соцсетях, пролетели 15 боевых вертолетов.

Вертолеты ранее заметил и другой омич всего неделю назад. В тот раз он насчитал всего 5-6 машин, которые прошли над частным сектором ранним утром. Куда летят военные, гадают авторы обоих постов.

В комментариях омичи уже не удивляются появлению вертолето над омском, даже шутят, сравнивая их с птицами.

- Низко идут. К дождю, - переосмысляет известную примету один из комментаторов. А между тем, омичей и правда ожидает дождливая неделя.