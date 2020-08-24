Омичи отстояли километровую очередь перед «Мегой»

Люди стояли в очереди, чтобы попасть в торговый центр на выходных. Фото: ВКонтакте

На прошедших выходных омичи столкнулись с неприятным сюрпризом. Когда многие приехали в гипермаркеты за покупками, то обнаружили, что теперь просто так попасть в торговые центры нельзя. На входе у посетителей строго проверяли наличие масок и запускали группами. Из-за этого перед входом в магазин образовались длинные очереди.

- Снова цирк!!!! Мега, вход. Раньше был вход свободный, а сейчас что пошло ? Дурдом!!! Причём в динамики говорят избегайте скопления людей и сами его создают, - пишет автор поста в соцсетях, комментируя фото километровой очереди.

Также в комментариях отметили, что такие столпотворения были не только в "Меге", но и в "Ленте".

- Да не только в "Мегу", вчера в "Ленте" 30 минут в очереди стоял ( время 23:00), - рассказал возмущенный омич.