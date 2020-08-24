«Наши врачи спасли Навального»: Омские медики пытаются защититься от травли в соцсетях

У входа в токсикологическое отделение БСМП-1, куда привезли Алексея Навального, постоянно дежурили люди. Фото: Анна МИКУЛА

Пришедшие на работу утром 20 августа медики омской БСМП-1 даже не представляли, что буквально через несколько часов каждый их шаг окажется под пристальным вниманием не только всей страны, но и мира. В их больницу по стечению обстоятельств экстренно госпитализировали Алексея Навального.

Политик был в очень тяжелом состоянии, буквально между жизнью и смертью. Врачи, которые здесь работают именно с такими критическими пациентами, привезенными на скорой, спасли и этого человека. И именно на них, простых людей, оказавшихся, по сути, заложниками ситуации, теперь направлена агрессия тысяч людей. В соцсетях на омских врачей началась настоящая травля.

Накануне вступиться за них попытался на Facebook их коллега из института им. Пирогова Борис Теплых. Позже высказалась и одна из сотрудниц БСМП-1.

– Орали под окнами, не думая, что пациентам надо спать. Их это не интересовало, – пишет Анна Смирнова. – А как требование чуть ли не каждый час выходить и докладывать о состоянии больного?! Каждый час! А лечить-то когда? А теперь врачи из Германии, которые забрали Навального, заявляют, что скажут о состоянии только в понедельник. [...]Конец недели был самым напряженным за много лет моей работы. И знаете, обидно, что до сих пор в интернете поливают грязью – наши врачи Навального спасли, он реально в стабильном состоянии полетел в Германию, хотя мы бы его и здесь подняли! Наши медики молодцы, огонь, они профессионалы, дело свое знают. И неважно Навального привезли, да хоть кого – человека спасать надо, а тут за спиной дышат, очень нам тяжело было...