Врачей обязали предоставить жене Навального медкарту из Омска

Европейский суд по правам человека заинтересовался возможным отравлением Навального. Фото: Instagram Алексея Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел обращение семьи Навального. Он обязал власти предоставить родстенникам пациента, в частности его жене, которая накануне улетела вместе с ним в Германию, полную медицинскую карту из Омска. Это должно помочь немецким врачам в установлении диагноза.

Ситуация странная, ведь омские медики ранее уже выражали готовность сотрудничать с зарубежными коллегами и предоставить все имеющиеся результаты исследований, а также оказывать помощь в диагностике и дальнейшем лечении. Об этом еще вчера заявили в омском министерстве здравоохранения, ссылаясь на слова врачей из БСМП-1.

Врачи омской БСМП-1 даже проводили вместе с московскими врачами и немецкими специалистами совместные консилиумы перед отправкой Навального в Германию. Так что вся информация о медицинской карте у них и так должна была быть.