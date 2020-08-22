Омские медики готовы помогать немецким коллегам в лечении Навального

Пока нет данных о результатах обследования Навального в немецкой клинике. Фото: Instagram Алексея Навального

Алексей Навальный, которого сегодня утром увезли на спецботру медицинской авиации в Германию для лечения, уже несколько часов находится в клинике Charite. Сейчас медики проводят обследовани и пытаютсяустановить диагноз.

Врачи из оской БСМП-1, где политик провел несколько дней в тяжелом состоянии выразили готовность сотрудничать с немецкими коллегами. И поделиться с ними всеми необходимыми результатами анализов, если об этом попросят родственники.

- На сегодняшний день, мы обладаем результатами всех проведённых пациенту обследований, образцами биологических жидкостей, результатами сбора анамнеза и описанием хода проведённого лечения. Беспокоясь о состоянии и интересах пациента, с согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charité, - подтвердили намерения медиков БСМП-1 в пресс-службе омского минздрава.