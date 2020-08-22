Стало известно, что омские медики обнаружили в анализах Навального

В крови политика не нашли серьезных отравляющих веществ. Фото: ВКонтакте

Сегодня утром из Омска в Берлин отравился Алексей Навальный. Его состояние оставалось стабильно тяжелым, но медики решили, что перевозить его все же уже можно. Сейчас политик несколько часов находится в немецкой клинике Cherite, где его обследованием и лечением занимаются немецкие медики.

Одно из главных версий тяжелого состояния Навального было отравление. Омские медики в первые же часы взяли все необходимые анализы. Сейчас стало известно, что за вещества обнаружили в крови Навального.

- Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче найдены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента), - рассказали представители омского министрества здравоохранения.