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Общество

Стало известно, что омские медики обнаружили в анализах Навального

О серьезных отравляющих веществах речь по-прежнему не идет
Анна ВеселовскаяАннаВеселовская
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В крови политика не нашли серьезных отравляющих веществ.

В крови политика не нашли серьезных отравляющих веществ.

Фото: ВКонтакте

Сегодня утром из Омска в Берлин отравился Алексей Навальный. Его состояние оставалось стабильно тяжелым, но медики решили, что перевозить его все же уже можно. Сейчас политик несколько часов находится в немецкой клинике Cherite, где его обследованием и лечением занимаются немецкие медики.

Одно из главных версий тяжелого состояния Навального было отравление. Омские медики в первые же часы взяли все необходимые анализы. Сейчас стало известно, что за вещества обнаружили в крови Навального.

- Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче найдены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента), - рассказали представители омского министрества здравоохранения.