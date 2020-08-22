Стало известно, в какую немецкую клинику отправили Навального из Омска

Ответственность за жизнь Навального во время перелета взяли на себя немецкие медики. Фото: Twitter Киры Ярмыш

Сегодня ранним утром из омского аэропорта вылетел медицинский самолет, на борту которого Алексея Навального доставят в немецкую клинику Charité. Именно там в дальнейшем медики будут бороться за его жизнь.

Напомним, что в Омске политик оказался 19 августа. На борту самолета ему стало плохо и рейс сделал экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Им оказался именно омский. Врачи несколько дней пытались стабилизировать состояние пациента и долго не давали согласие на его перевозку.

В конце-концов родственники политика настояли на передаче Навального зарубежным медикам. Всю ответственность за его жизнь они взяли на себя.

- Юлия Борисовна Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке супруга, в котором указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Представитель немецкой медицинской бригады подписал документ об ответственности за жизнь пациента после доставки его на борт, - сообщили в пресс-службе омского минздрава.

Борт с Алексеем Навальным должен приземлиться в Берлине примерно в 13:00 по омскому времени. После этого его доставят в клинику Charité.