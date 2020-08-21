Главврач омской больницы впервые назвал диагноз Алексея Навального

Алексей Навальный в коме. Фото: ВКонтакте

Омские врачи, наконец, озвучили диагноз Алексея Навального. В БСМП-1 города он находится уже вторые сутки. Ранее медики говорили о том, что рассматривают сразу пять различных диагнозов. Но после консилиума с московскими специалистами институтов Бурденко и Пирогова врачи все же определились с причиной, почему политик впал в кому.

Семья настаивает на транспортировке Алексея Навального в немецкую клинику. Однако омские медики опасаются, что пятичасовой перелет он просто не переживет.

- Состояние Алексея Навального оценивается как нестабильно тяжелое. Учитывая, что при взлете и посадке нестабильность может увеличиваться, она может проявиться в виде судорожного синдрома, поэтому коллеги совместным большим консилиумом приняли решение, что рисковать жизнью нельзя. Очень много рисков. На сегодняшний момент транспортировать пациента никуда нельзя. Хотя по большому счету общее состояние, конечно, лучше, - сказал главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.

Высказался он и о якобы найденных в организме пациента ядов.

- Были взяты материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей и так далее. Этот химический компонент, сейчас мы уже провели ряд исследований, консультаций, это обычная промышленная химия, которая используется в пластиковых стаканчиках, которые все трогают и пьют из них, - сказал главврач. - Еще раз повторю, этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека, он найден на поверхности человека либо одежды.

По словам Александра Мураховского, оксибутираты и барбирураты не обнаружены. Он назвал предварительный диагноз - нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ.

То что идет в СМИ про химический компонент, который был взят экспертами на экспертизу, могу сказать, что это был не биологический материал. Были взяты материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей и так далее. Этот химический компонент, сейчас мы уже провели ряд исследований, консультаций, это обычная промышленная химия, которая используется в пластиковых стаканчиках, которые все трогают и пьют из них. Еще раз повторю, этот компонент найден не в крови и не в других биологических материалах человека, он найдет на поверхности человека либо одежды.

Что еще могу сказать. За вчерашний день мы провели химико-токсикологическое исследование материалов. Сегодня можно точно сказать, что оксибутираты и барбирураты не обнаружены. Исследования продолжаются, но того, что я назвал, в организме Навального нет. На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной, к которому мы склоняемся - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Это может быть вызвано резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания.

В настоящее время реаниматологи совместно с реаниматологами из Бурденко и Пирогова делают все возможное, чтобы Навальный был выведен из комы.