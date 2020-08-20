Омская банда украла у страховой компании 600 миллионов

Мошенники успели обналичить только половину украденного. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске будут судить мошенника, который вывел со счетов страховой компании крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба омской прокуратуры, подозреваемый с группой сообщников, вывел со счетов ОАО "Страховая инвестиционная компания" 596 миллионов рублей на счета подставных фирм. Номинально омич являлся их владельцем. Преступники успели обналичить чуть больше половины, 350 миллионов. После этого банду поймала полиция.

Сообщникам омского мошенника уже вынесли приговор, а ему только предстоит предстать перед судом. Рассмотрение его дела отделили от остальных членов ОПГ, потому что омичу долгое время удавалось скрываться от следствия. Скоро дело рассмотрят в Первомайском районном суде.