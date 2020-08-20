На трассе Омск–Тюмень произошло страшное ДТП: один погибший, двое пострадавших

Фото: УМВД России по Омской области

Очередное ДТП со смертельным исходом случилось на трассе Омск-Тюмень, где такие аварии, к сожалению, не редкость. На этот раз там произошло лобовое столкновение двух машин – «Жигулей» и «Мазды».

По предварительным данным, водитель отечественного авто, личность которого сейчас устанавливается, в районе 434 км попытался обогнать двигавшееся впереди авто и выехал на встречную полосу. Там двигалась иномарка, столкновения с которой уже не удалось избежать.

– В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался в медицинском учреждении, водитель (мужчина 1972 года рождения) и пассажир (женщина 1980 года рождения) автомобиля «Мазда» доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.