В Омске Нефтяники засыпало неизвестным пеплом

Пепельные выбросы накрыл целый район. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи заметили первый в этом году "снег". Один из местных жителей района Нефтяники вчера вечером обнаружил на своей машине после рабочего дня толстый слой белесого налета. На темном цвете автомобиля пепел хорошо заметен.

Толстый слой пепла покрыл автомобиль вечером. Фото: ВКонтакте

В комментариях местные жители предполагают, что источником пепельных выбросов могли стать котельные или нефтезавод.

- Вот вам и первый угольный снег. Похожая ерунда всегда на окнах, - делятся своим опытом омичи в комментариях.

На жалобу отреагировали и представители омского минприроды. Они заявили, что никаких обращений к ним не поступало, но информацию проверят.

- В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования не поступало жалоб на выпавший пепел. Министерство передало информацию в Управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования, - рассказали представители ведомства.