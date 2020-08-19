На видео попал момент, как в Омске сбивают 11-летнего велосипедиста

Сегодня в омскую полицию поступило сообщение о ДТП с участием 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в 14:00 на улице Кемеровская в Советском округе.

По данным омской госавтоинспекции, водитель "Хендая" 29 лет в районе дома №1 на пешеходном переходе сбил ребенка. Мальчик пересекал дорогу на велосипеде. После столкновения его доставили в больницу.

В соцсетях появилось видео, на которое попал момент ДТП. На нем видно, что ребенок неожиданно вылетел на проезжу часть из-за поворота и попытался проскочить перед машиной, но не успел. От удара он пролетел несколько метров и упал уже на тротуаре.