Доход экс-губернатора Омской области Назарова вырос вдвое

Фото: Омская губерния

Вслед за омскими чиновниками отчитались о доходах и представители Верхней палаты Федерального собрания. Согласно декларации, бывший губернатор Омской области Виктор Назаров получил в 2019-м вдвое больше денег, чем годом ранее.

Его доход составил 9,6 млн рублей (против 4 млн в 2018-м). Совместно с супругой он владеет квартирой площадью 143 кв. м. Кроме того, в собственности Назарова имеется нежилое помещение на 12,4 кв. м. А вот квартиру площадью 64 кв. м он продал. Безусловно, это также сыграло роль в увеличении годового дохода сенатора.

Также в пользовании семьи Назаровых находится квартира площадью 93,2 кв. м. Ездит экс-губернатор на Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, у него есть автоприцеп.

Доход супруги, Галины Назаровой, также за год вырос: с 643 тысяч в 2018 году за год до 789 тысяч рублей в 2019-м. Кроме того, в отчете о доходах значится, что она владеет еще одной квартирой площадью 128,8 кв. м и половиной нежилого помещения площадью 77,8 кв. м.