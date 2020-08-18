Жуткое ДТП в Омске: Водитель фургона протаранил опору моста и погиб на месте

От удара об опору моста водительскую кабину серьезно смяло. Фото: пресс-служба ГАИ по Омской области

Сегодня ночью в Советском округе произошло серьезное ДТП. Около 2:45 водитель "ГАЗели" с тентом в районе путепровода на улице Заозерная врезался в опору моста. От сильного удара машина опрокинулась на бок, а кабину сильно смяло. После произошло серьезное возгорание водительской кабины.

Как сообщают в пресс-службе омской Госавтоинспекции уточнили, что 30-летний водитель скончался на месте аварии. Спасти его не удалось. Окончательные обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе проверки.