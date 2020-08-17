На билеты четырех авиарейсов из Омска снизят цены

Омичи смогут улететь в четыре города по льготным билетам. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омске начала действовать программа субсидируемых авиарейсов. Софинансирование выделили пока лишь на три направления, но вскоре к ним добавится четвертое. Сейчас по сниженной цене можно улететь в Иркутск, Красноярск и на море, в Анапу. Рейса с льготными билетами в Тобольск пока нет, но продажи билетов обещают скоро открыть, хотя и не называют точную дату. На льготных рейсах работают перевозчики "Ираэро", "ЮВТаэро" и "Якутия".

Стоит отметить, что субсидируемые билеты могут быть не самыми дешевыми из представленных вариантов, но точно не самыми дорогими. Цену таких билетов авиакомпании не смогут поднять выше установленного предела. Также омичам стоит учитывать, что количество льготных билетов ограничено.