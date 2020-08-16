Омский художник Дамир Муратов написал картину по мотивам протестов в Беларуси

Фото: bednotown

Художник Дамир Муратов, известный далеко за пределами нашего региона, написал картину под емким названием «Трактор "Беларусь"».

На ней – вся суть происходящих в эти дни трагических событий с братским народом. На заднем плане охваченного заревом поля по всей длине стоит ряд омоновцев в касках и со щитами. По центру – маленький синий трактор, на котором изображен белый флаг с красной полосой посередине. И нет сомнений, что даже мирная, казалось бы, техника способна смести любые препятствия на своем пути.

Фото картины и наброска к ней художник выложил на своей странице в Instagram.

– Гениально, как всегда! – пишут в комментариях поклонники таланта Дамира Муратова.