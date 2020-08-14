В Омской области за сутки скончались 5 человек от коронавируса

Количество заразившихся за последние сутки сравнялось с количеством выздоровевших. Фото: пресс-служба правительства Омской области

В Омской области, по данным регионального оперштаба, за сутки выявили 106 новых случаев коронавируса. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 8 281.

С болезнью не справились еще 5 человек. Теперь в Омской области официальное количество умерших от коронавируса равно 116.

Количество выздоровевших за сутки по последним данным практически равно количеству заразившихся, справились с COVID-19 108 омичей. Общее число выздоровевших с начала пандемии 5 243 человек.

В Омских лабораториях провели почти 5 тысяч тестов, а именно 4 854 штуки. Общее количество проведенных тестов с начала пандемии составляет на сегодняшний день 373 370 штук. Под постоянным наблюдением медиков остается 1 401 пациент, снялись с учета 47 854 человека.