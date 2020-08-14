В половине случаев питьевая вода в Омской области не соответствует санитарным нормам

Несоответствие санитарным нормам выявили в 56% проб питьевой воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор проверил источники питьевой воды в Омской области и пришел к неутешительным выводам. Больше половины (56%) проб не соответствуют санитарно-химическим нормам, по микробиологическим показателям не прошли 8%.

Лучше дела обстоят с питьевой водой в распределительных сетях, там специалисты ведомства нашли несоответствия санитарно-химическим нормам только в 17% проб, а микробиологическим всего лишь в 2%.

- Одной из основных проблем в обеспечении населения области доброкачественной питьевой водой является состояние водозаборных, очистных сооружений и распределительных водопроводных сетей, а также отсутствие очистных сооружений, – уточнили в ведомстве.