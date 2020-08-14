Омские рестораны могут полностью открыться уже через неделю

Заведениям общепита могут разрешить запускать посетителей в залы уже с 24 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 14 августа, прошло очередное заседание регионального оперштаба по коронавирусу. На нем обсуждались по большей части экономические вопросы. Омские предприниматели утверждают: если в ближайшее время им не разрешат полноценно работать, это грозит серьезными последствиями.

В частности власти обсуждали, когда можно разрешить полноценную работу – при условии соблюдения противоэпидемических норм – ресторанов и кафе. Напомним, пока у заведений общепита открыты только летние веранды, которые с наступлением холодов перестанут быть актуальными.

Также на заседании оперштаба рассматривали перспективу открытия кинотеатров.

– Обсуждалось снятие ограничений с тех отраслей, где они еще существуют, – рассказал в интервью «12 каналу» вице-губернатор Дмитрий Ушаков. – Снятие ограничений с общепитов, ресторанов в целом. С деятельности кинотеатров. Было предложение разрешить проведение массовых мероприятий, ограничив число человек от 20 до 50. В том числе проведение мероприятий на воздухе, открытых пространствах. Обсуждалось открытие курортов для оздоровления, то есть возобновление санаторно-курортного лечения, но не как отдых, а именно в целях оздоровления.

Добавим, что по предварительным данным, заведениям общепита могут разрешить запускать посетителей в залы уже с 24 августа.