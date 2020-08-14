Названа дата, когда в Омскую область вернется жара

В Омске потеплеет до +26 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето в Омской области еще точно не закончилось. После небольшой передышки от зноя, державшегося весь сезон, в регионе снова установится очень теплая погода. Ожидать ее наступления можно уже в ближайшие выходные. Правда, перед этим обещают ночные заморозки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 15 августа, ночью будет +5…+10, в приземном слое местами заморозки -0…-2 градусов. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Днем +16...+21, северо-западный, западный 7-12 м/с. Преимущественно без осадков.

В воскресенье, 16 августа, ночью обещают +5…+10, в приземном слое местами заморозки -0…-2 градуса. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Днем +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Преимущественно без осадков.

В понедельник, 17 августа, ночью прогнозируют +8...+13 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывами до 14 м/с. Днем +19...+42. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 16 м/с. Дождь, гроза.