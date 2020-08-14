Бензин в Омске подорожал второй раз за месяц

В это лето подорожали все виды топлева. Фото: Олег УКЛАДОВ

Автомобилисты заметили очередное повышение цен на омских заправках. На этот раз на 10 копеек подорожал 95-й бензин. По данным одного из крупных поставщиков топлива цена на АИ-95 теперь составляет 44,65 рублей, на заправках другой сети марка стоит чуть дороже 45,45 рублей.

За это лето цена на 95-й бензин поднималась уже 5 раз и в общем подорожала на 90 копеек.

Другие виды топлива также подорожали. По данным Омсктата на 1 августа, цены были следующими: литр АИ-92 подорожал на 40 копеек, теперь он стоит 41,75 рубля; литр АИ-98 и АИ-100 прибавили 21 копейку, его продают за 50,5 рублей. Больше других подорожал газ, сразу на 1,6 рубля. Теперь заправиться им можно за 21,51 рубль.