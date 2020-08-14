В Омске двое детей пожаловались на извращенеца, который на них напал

Проверкой сообщения занимаются силовики.

В омском паблике «Я живу в Омске» появилось пугающее сообщение от анонимного автора. Там говорится, что в городе снова появился еще один педофил.

– 12.08 в районе улиц Челюскинцев и Ремесленных было совершено нападение на несовершеннолетних детей! Мужчина прятался в кустах! Родители, будьте бдительны! Заявление в полицию написано, – говорится в сообщении.

В областном УМВД подтвердили, что заявление о происшествии к ним поступило, но ни о каких действиях сексуального характера по отношению к детям речи не идет. Применял ли мужчина к ним физическую силу и существует ли этот человек вообще – пока большой вопрос.

– Естественно, мы опросили детей. Рассказывают они сбивчиво, описать нападавшего не могут, – уточнили в пресс-службе регионального Следкома, который также подключился к проверке этого сообщения. – Мы посмотрели по камерам наблюдения: нигде в окрестностях в указанное ребятишками время никакие мужчины не проходили. По предварительным данным, никаких телесных повреждений у детей также не обнаружено.

По версии юных омичей, за мальчиком, который ехал на велосипеде якобы погнался какой-то дядя. Он от него смог уехать. Но старшей 13-летней сестре стало интересно, и она пошла посмотреть на нападавшего. Тогда неизвестный снова выскочил из подворотни и погнался за ней, но она тоже успела убежать. Не исключено, что всю эту историю ребятишки просто выдумали, потому что допоздна задержались на улице и боялись, что их будет ругать мама.