Капитан омского теплохода морозил пассажиров, чтобы продать 2 тонны топлива

Капитан постоянно экономил на обогреве судна в северных районах. Фото: Пресс-служба ЛУ МВД России по Омской области

В транспортной полиции сообщили, что поймали 50-летнего капитана теплохода, нечистого на руку. Моряк пытался продать 2 тонны неучтенного топлива.

В ходе проверки выяснилось, что он постоянно экономил топливо, чтобы образовывались излишки. О них он никуда не сообщал, а тайно сливал в собственные цистерны для перепродажи. В некоторых рейсах судно ходило только с одним из двух рабочих двигателей, а если плыть приходилось по течению, то и вовсе их отключало. Также в северных районах капитан не использовал печку, чтобы нагреть воздух в каютах. Так он экономил топливо.

- На обратном пути в одном из отдаленных поселков на берегу Иртыша капитан продал 2 тонны неучтенного в документах топлива местному жителю. Сумма ущерба, причиненная транспортному предприятию, превысила 120 тыс. рублей, – сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

На капитана возбуждено уголовное дело по статье присвоение или растрата, ему грозит до 6 лет лишения свободы.