«Избил просто так»: В Омске подросток жестоко запинал бездомного до смерти

Подростку грозит серьезный срок - 15 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске к концу подходит расследование убийства бездомного, случившегося еще в апреле. Когда прохожие на 27-й Северной обнаружили сильно избитого мужчину, он был еще жив. Спасти бездомного не удалось, он скончался в больнице. Описать избившего его человека мужчина тоже не смог, камер видеонаблюдения поблизости не оказалось.

Спустя долгое время подозрения пали на 14-летнего местного подростка. На него указали местные жители.

Задержать подростка удалось только 7 августа. Установлено, что для избиения бездомного он использовал биту, также пинал беспомощного омича ногами и прыгал на нем. На допросе он заявил, что избил человека "просто так". Два месяца подросток проведет в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.