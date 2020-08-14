После дождичка в четверг: Омичи жалуются, что потоками воды залило из квартиры

Фото: «ЧП Омск»

В четверг, 13 августа, Омск накрыло долгожданным после жары ливнем. Однако для некоторых горожан этот дождь стал настоящим стихийным бедствием. Из-за продолжающегося капремонта в их доме, им теперь придется ремонтировать свои квартиры.

– Утром на улице Кучерявенко затопило квартиры от пятого до третьего этажа, – пожаловался в соцсетях анонимный автор. – Рабочие, меняющие кровлю, плохо застелили место работы и ушли, не ожидая ливня. Мы отделались легким испугом. Соседям досталось куда сильнее: у одних пожелтели и отвалились дорогие обои, у других в квартирах шел ливень, как на улице – лило из всех щелей. Вынесли несколько тазов грязной воды.