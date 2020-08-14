Омские рыбаки нашли на берегу озера снаряд от гранатомета

Учебный снаряд нашли на берегу популярного для отдыха озера.

Накануне вечером, около 19:00 в полицию поступило тревожное заявление от горожан. Рыбаки нашли на берегу популярного для отдыха озера Чередовое в Ленинском округе снаряд от противотанкового гранатомета. Он точно появился там недавно, потому что лежал в траве и даже грязью покрыться не успел.

На место сразу же выехала группа разминирования ОМОН «Штурм». Как сообщают в пресс-службе Росгвардии, находка оказалась учебным выстрелом от РПГ-7 и угрозы взрыва не представляла. Для дальнейших экспертиз и уточнения обстоятельств, при которых снаряд попал на берег городского озера, его передали полиции.