В Омской области двух девочек поймали за издевательством над котенком

Сейчас животное уже спасено и находится в добрых руках. Фото: Ольга ГРИНЬКИНА

Жительница Калачинска не смогла пройти мимо, заметив, как две девочки истязают маленького котенка. Этой историей неравнодушная женщина поделилась в социальных сетях.

– Привязав котенка за «поводок», крутили его по воздуху, – рассказывает в паблике «Алло, Калачинск!». – Одна из них била шутливо другую котенком на поводке с размаху. Большая просьба к родителям: говорите со своими детьми на тему заботы о животных. Так поступать с нельзя! P.S.: котенка забрала, но животное дрожит, забивает в угол, боится.

Большинство комментаторов возмущены таким поведением. А вскоре нашлись и прежние владельцы котенка. Выяснилось, что маленькие садистки украли животное у соседской бабушки.

– Говорит: «Слышу, кто-то лазает около ворот. Смотрю – девочки котенка крутят, вертят в руках. Пока выходила на улицу, они уже вместе с котенком убежали. Дошла до поворота – никого нет!», – объяснила местная жительница Анжелика Мурзина. – Завтра позвоню ей, скажу, что он в надежных руках, чтоб ей спокойней было!

Спасительница котенка рассказала, что он так понравился ее семье, что они решили оставить его у себя насовсем.