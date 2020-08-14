Омич закопал документы и заявил в полицию об их краже

Мужчина закопал под кустом все документы, которые нашел в доме. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омской области в Черлакском районе в полицию обратился житель села Большой Атмас. Он заявил о краже из дома документов и печной плиты. Полицейские сразу выехали на осмотр места предполагаемого преступления.

Правда, жена сельчанина сообщила, что печной плиты в их доме никогда не было. Тогда омич признался, что никакой кражи документов не было. Оказалось, накануне он потерял паспорт и решил, что не хочет платить штраф. Тогда он и придумал способ, как этого избежать. Мужчина взял все хранящиеся в доме документы и закопал их под кустом, а чтобы заявление выглядело более правдоподобным придумал и кражу печной плиты.

Как сообщают в пресс-службе полиции, на 25-летнего жителя Черлакского района завели уголовное дело по статье за заведомо ложный донос. Экономия вышла сомнительной. Штраф за утерю паспорта составляет от 100 до 300 рублей, а максимальное наказание по статье - 3 года лишения свободы.