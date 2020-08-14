В Омске выписан первый штраф прохожему за отсутствие маски на остановке

Во время рейдов составили 15 актов об административных нарушениях, большинство на водителей общественного транспорта. Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Омской области

Об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в Омске говорили уже неоднократно. Вводили более жесткие меры, обязали носить маски на остановках и наблюдали за нарушителями через камеры в общественном транспорте.

На этой неделе, как сообщают в пресс-службе министерства региональной безопасности Омской области, сотрудники проверили более 200 транспортных средств. Большинство нарушителей отделались предупреждениями, но первому человеку на остановке был выписан штраф, у него не оказалось с собой маски, чтобы быстро исправиться.

Специалисты ведомства напоминают, что для граждан действует штраф от 1000 до 3000 рублей и предупреждают, что рейды по контролю за соблюдением масочного режима будут проводиться чаще.