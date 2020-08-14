В Омске на видео попал момент наезда на ребенка во дворе дома

Наезд произошел во дворе жилого дома рядом с детской площадкой. Фото: Сергей ГАПОН

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент наезда на ребенка. Во дворе дома №261/1 на улице Тарской около 18:25 синий "Шевроле" сбил 11-летнюю девочку.

На кадрах видно, что ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованной машины и водитель "Шевроле" мог его не заметить. По видео сложно сказать, пытался ли автомобиль затормозить, но отчетливо видно, что за несколько секунд до столкновения он даже ускорил движение.

В пресс-службе ГАИ уточняют, что водителем "Шевроле Авео" была женщина 1979 года рождения. Ребенка после наезда госпитализировали. Проводится проверка.