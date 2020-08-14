Названы районы Омска с самым грязным воздухом

Омичи давно жалуются на выбросы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выбросы в Омске, накрывшие город 6 августа, уже признали самыми мощными за последнее время. Это признал даже министр экологии и природных ресурсов Илья Лобов. Однако даже спустя неделю виновника так и не назвали. Зато чиновник много рассуждает об уровне загрязнения и факторов, влияющих на это. Одна из главных причин, по мнению министра, это... меняющийся климат и неблагоприятные метеоусловия.

Спросили министра в эфире Россия-24 и о самых загрязненных районов Омска. По его словам, хуже всего ситуация обстоит в городке Нефтяников и на Левом Берегу. Они чаще всего обращаются на телефоны горячей линии. Особенно много жалоб из жилого массива в районе Николаевки. В целом высокий уровень загрязнения воздуха Илья Лобов отметил и в других омских районах.