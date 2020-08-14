В одном из районов же подсчитали, что заразилось почти 500 птиц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока весь мир пытается справиться с эпидемией коронавируса, в Омской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Предварительно, этот диагноз подтвердили в Россельхознадзоре.

- В трех районах Омской области — Крутинском, Нижнеомском и Полтавском — начался падеж домашней птицы. Ветеринарной службой отобраны пробы по всем трем районам, направлены в НИИ защиты животных в город Владимир для подтверждения диагноза, - рассказал начальник отдела ветнадзора за обеспечением здоровья животных, Дмитрий Шустов.

О результатах проверки в Нижнеомском и Полтавском районах пока ничего не известно, а в Крутинском уже ввели режим ЧС из-за падежа кур.

- У поголовья птиц в поселке Новгородцево был обнаружен вирус птичьего гриппа. Сейчас ведется подсчет, но ориентировочно можно говорить примерно о 500 особей, – сообщили в Управлении сельского хозяйства Крутинского района.

Напомним, что некоторые штаммы птичьего гриппа могут быть опасны и для человека.