Стало известно, на каких улицах в Омске на день отключат воду

Воду частично отключат в домах на Левобережье. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Сотрудники «ОмскВодоканала» будут выполнять врезку нового водопровода, вынесенного из-под полотна строящейся дороги на Левобережье. Из-за этих работ завтра, 14 августа, с 9.30 до 23.00 будут отключать холодную воду.

Вот адреса, где это произойдет:

– частные дома и водоразборные колонки поселка Рыбачий;

– улица 3-я Островская, 166, 168, 170-196;

– улица 3-я Енисейская, 32 к.1, 32 к.2, 32 к.3;

– частные дома по улицам 1-й и 2-й Енисейским;

– физкультурно-оздоровительный комплекс по улице 3-й Енисейской, 30б;

– водоразборные колонки по 7-му Тюкалинскому переулку, 4 и улице 1-й Енисейской, 55;

– шиномонтажная мастерская по улице 4-й Островской, 43.