В Омске разыскивают контрактника, сбежавшего из воинской части

Внешность пропавшего описали как "запоминающаяся". Фото: ВКонтакте

В Омске ищут пропавшего 29-летнего Стаса Усадьбина. Как утверждают в комментариях к посту с поисками, мужчина служил по контракту и самовольно покинул воинскую часть в городе Иваново. Связи с Усадьбиным нет больше недели, с 4 августа.

Возможно был одет в красный спортивный костюм. Сам он худощавого телосложения с "запоминающимся лицом".

Автор поста говорит, что до сих пор ничего не известно о месте нахождения сибиряка. В комментариях появился скриншот переписки с командиром роты, который тоже ищет Усадьбина. Из него следует, что если в ближайшие 3 дня от военнослужащего не будет никаких вестей, к поискам подключат прокуратуру. Пользователи сети советуют попробовать выйти на беглеца через его родственников.