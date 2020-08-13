«Безопасная дистанция и ритуальщики в химзащите»: Омского депутата Чиракова хоронили в закрытом гробу

При захоронении бывшего депутата соблюдали все санитарные нормы. Фото:superomsk.ru

В Омске прошли похороны депутата городского совета Николая Чиракова. Как сообщает "СуперОмск", прощание с народным избранником проходили в особом режиме.

На фото, опубликованном изданием, видно, что гроб замотан в полиэтилен, а работники ритуального агентства одеты в специальные противочумные костюмы и респираторы. Этого требуют специальные правила при захоронении людей с подтвержденным диагнозам коронавирус. По некоторым данным, Чираков перед смертью перенес это заболевание.

Также сообщают, что все родственники и пришедшие на похороны люди находились на значительном отдалении от могилы, что тоже предусмотрено специальными правилами захоронения. Похоронили Николая Чиракова рядом с родителями на Северо-Восточном кладбище.