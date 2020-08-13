Омская область снова вошла в ТОП-10 регионов по числу заразившихся коронавирусом

По данным федерального оперштаба сегодня в Омске скончалось от коронавируса еще 5 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Данные о статистике по коронавирусу опубликовал федеральный оперштаб. По информации федерального оперштаба, Омская область продолжает находиться на 10-ой строчке в рейтинге регионов с самым большим числом заражений. За сутки в регионе зафиксировали 108 новых случаев. Уже не первый день Омская область делит 9-10 место с Ханты-Мансийским автономным округом.

Всего с начала пандемии в нашем регионе было зарегистрировано боле 8 тысяч случаев заражения, а именно 8 175. Активными остаются 2 156, а полностью выздоровевшими считают уже 5 913 человек.

По федеральным сводкам, в Омской области за последние сутки зафиксировано 5 новых смертельных случаев. Теперь в общем списке скончавшихся 111 фамилий.