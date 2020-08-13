Омича задержали с килограммом героина

Мужчину сразу же отправили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омича задержали с крупной партией героина. При себе у 28-летнего парня нашли целый килограмм. Как выяснили следователи, молодой человек приобрел наркотик в интернет-магазине и собрался перепродать, расфасовав на дозы.

По решению суда неудавшегося дилера заключили под стражу и отправили в СИЗО. На омича возбудили уголовное дело по статье покушение не сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, обвинительное заключение уже утвердили обвинительное заключение. Вскоре дело рассмотрят в суде по существу.