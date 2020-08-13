Жители Омской области на 10 дней остались без воды

Почему людей оставили без воды на 10 дней не известно. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Москаленском районе Омской области жители Москаленок и еще нескольких крупных сел столкнулись с отключением воды. Жители рассчитывали, что водоснабжение скоро восстановят, но этого не произошло. На протяжении 10 дней у людей в многоквартирных домах не было даже холодной воды.

По данным пресс-службы прокуратуры омской области, ответственность за это лежит на "Омскоблпровод". Руководителю вынесено представление с требованием восстановить водоснабжение и сделать перерасчет для потребителей.

Сейчас все жители Москаленского района получают и холодную, и горячую воду круглосуточно.