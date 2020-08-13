С Театральной площади в Омске уберут два киоска

Предпринимателя обязали убрать киоски с центральной площади Омска самостоятельно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Судебные тяжбы вокруг киосков начались еще в 2016 году и не утихали до сих пор. Инициатором разбирательства была администрация Центрального округа Омска. Они считали постройки, возведенные индивидуальным предпринимателем на Театральной площади, незаконными и просили их снести. Бизнесмен настаивал, что торговые точки общей площадью 222 квадратных метра могут стоять на площади перед театром, потому что будка управления фонтана входит в их состав.

В феврале 2020 года Арбитражный суд Омской области признал киоски незаконными и обязал предпринимателя Жуматаева снести их. Бизнесмен оспорил решение суда, ссылаясь на то, что снос киосков повредит и будке управления фонтаном.

Вторая инстанция согласилась с решением о сносе и обязала предпринимателя самостоятельно разобрать незаконные постройки.