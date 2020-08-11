Ночью из дома на набережной омич стрелял по машинам

Автор поста предполагает, что именно из какой-то из этих квартир на Иртышской набережной 17 раздавались выстрелы. Фото: ВКонтакте

Ночью на Иртышской набережной раздалось несколько выстрелов. Кто-то из квартиры стрелял по машинам. Об этом сообщил очевидец в соцестях. В комментариях отмечают, что это уже не первый случай стрельбы.

- Интересно, почему полиция бездействует?! Эта история со стрелком уже второй год длится, - отмечают в комментариях.

Люди в комментариях высказывают разные мнения, кто-то поддерживает радикальные меры, но большинство все же высказывают более сдержанные позиции.

- Ни в коем случае не оправдываю меломанов , стритрейсеров, байкеров и всех тех, кто шумит по ночам, но такое решение проблемы с шумом тоже не приветствую <...> Могут реально пострадать люди, никто не может лишать другого человека здоровья или вредить имуществу, - пишет один из пользователей.

Большинство комментаторов с ним солидарны. Добавим, что это не первый случай стрельбы в Омске за сутки. Другого мужчину задержала полиция. Он разъезжал на дорогом внедорожнике и палил из автомата в воздух.