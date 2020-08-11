Суд в Омске запретил строить элитный дом возле хлебозавода

Видимо, этот 9-этажный дом с подземной парковкой так и останется только на эскизе.

В Омске, судя по всему, на один заброшенный долгострой стало больше. Компании, пытавшейся возвести жилой комплекс на месте бывшего хлебозавода между остановками «Цирк» и «Улица Серова» в Ленинском округе, окончательно запретили строить в этом месте.

Только после того, как на участке выкопали и обустроили котлован и начали закладывать первый этаж, выяснилось, что разрешения на это город не выдавал. Застройщик просто взял землю в аренду, не под застройку.

– Учитывая изложенное, прокурором округа в суд направлено исковое заявление о признании действий застройщика незаконными, обязании его получить разрешение на строительство объекта, приостановить проведение строительных работ до устранения нарушенных требований Градостроительного кодекса РФ и получения разрешения на строительство, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора в полном объеме.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.