Москвич устроил стрельбу из автомата Калашникова в Омске

Москвич стрелял в людных местах в час-пик. Была реальная возможность ранить кого-то из прохожих. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне вечером в полицию обратился житель Кировского округа и сообщил, что слышал несколько выстрелов. На вызов выехала оперативная группа и сотрудники Росгвардии. В ходе осмотра предполагаемого места стрельбы оперативники нашли гильзы от холостых патронов. Машину из которой стреляли, засняли камеры видеонаблюдения. Им оказался дорогой внедорожник "Тойота Лендкроузер".

Водителя задержали неподалеку, он был пьян, а в машине нашли копию автомата Калашникова. Из нее, как установили полицейские, было сделано 13 выстрелов. В пресс-службе УМВД сообщили, что мужчина постоянно проживал в Москве, а в Омск приехал к родственникам. Оружие он приобрел в столице. С друзьями мужчина сначала стрелял на берегу Иртыша, а позже у ТЦ на Фугенфирова сделал еще несколько выстрелов в воздух.

Как сообщили в пресс-службе полиции, стрелял москвич днем, на глазах у множества людей и была реальная опасность кого-то ранить, потому что выстрелы из габаритного макета не многим отличаются от выстрелов из настоящего боевого оружия. На нарушителя завели уголовное дело по статье за хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за грабеж и причинение легкого вреда здоровью.