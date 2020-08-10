«Вечером просто невозможно уехать!»: Омичи - о ситуации с общественным транспортом

Омичи жалуются, что в вечернее время невозможно уехать с Левого берега, хотя раньше такой проблемы не было. Фото: Омская Губерния

Омичи и раньше жаловались на нестабильную работу общественного транспорта. Вот и сейчас в соцсетях опубликовали очередной "крик души". Женщина рассказала, что за 4 года работы на Левом берегу в ТЦ "Континент" не знала проблем с общественным транспортом, а зимой 2020 года появились перебои в его работе с введением возможности расчета банковской картой.

- Раньше никогда такого не было! Сейчас в выходные дни в 21.15 просто нет транспорта, хотя сейчас лето. Раньше в это время по 3 маршрутки стояло. Я все понимаю, водители не хотят работать за карты, с которых они получают копейки, они и уходят с маршрутов, все благодаря своему работодателю. А нам что тогда делать, пассажирам, пешком идти? А дальше осень-зима и что тогда? - говорит в посте омичка.

Ее поддержали и другие пользователи. Многие отмечали, что и в дневное время дождаться транспорта бывает трудно.

- Я живу в нефтяниках, и единственная 445 маршрутка едет до МЕГИ. Час ждала чтобы уехать, - рассказывает о трудностях с маршрутками жительница Нефтяников.

На многочисленные комментарии под постом ответили представители городской администрации. Решения проблемы специалисты ведомства не предложили, но посоветовали гражданам направлять жалобы в департамент транспорта.

- Коммерческим перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам, рекомендовано принять все возможные меры по обеспечению планового выпуска автобусов и соблюдению плановой интервальности движения на маршрутах. Оставить свое обращение Вы можете в департамент транспорта Администрации города Омска, - написали представители мэрии в комментариях.