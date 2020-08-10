В массовом ДТП в Омске пострадали 5 человек

Столкнулись 3 автомобиля, 5 человек пострадали. Фото: Пресс-служба ГИБДД по Омской области.

Накануне поздним вечером в центре Омска случилось массовое ДТП. На перекрестке улиц Лермонтова и Шебалдина столкнулись 3 легковушки.

По данным пресс-службы ГИБДД по Омской области, авария произошла около 22 часов. Инспекторы восстановили примерную картину событий. 32-летний водитель "КИА Рио" на перекрестке с улицей Шебалдина врезался с ВАЗ-21074. От удара отечественный автомобиль врезался в "Тойоту Карина".

В аварии пострадали 5 человек: водитель ВАЗа 47 лет, его пассажирка 22 лет, два пассажира "КИА" мальчик 7 лет и женщина 33 лет и пассажир "Тойоты" 39 лет. Все они находятся в больнице. По факту ДТП проводится проверка, все подробности произошедшего устанавливаются.