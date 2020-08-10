Омск перестал быть 8-м по численности населения городом в стране

За год только по официальной статистике Омск покинули более 10 тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росстат подсчитал, как меняется численность жителей 15 крупнейших российских городов. Предсказуемо больше всего население увеличилось в Москве (+ 62 197 человек), Санкт-Петербурге (+14 174) и Новосибирске (+7 592).

В Омске численность населения продолжает снижаться. По данным на первое января омичей стало на 10 308 человек. Наш город опустился в рейтинге с 8-го на 9-й пункт, уступив место Самаре. Причем, это только официальная статистика, куда попадают люди, уже сменившие прописку. В реальности это цифра может быть существенно выше.

Накануне информацию об оттоке населения из региона прокомментировал Александр Бурков. Губернатор считает, что ситуацию можно исправить перенесением в Сибирь офисов госкорпораций.

– Омская, Курганская, Оренбургская и Челябинская области направили в Правительство Российской Федерации совместную инициативу по разработке отдельной государственной программы по развитию приграничных территорий регионов, прилегающих к государственной границе России с Республикой Казахстан, – отметил Бурков. – По запросу Минэкономразвития России в марте текущего года мы подготовили конкретные предложения в проект программы. К сожалению, обе инициативы находятся только на стадии обсуждения на федеральном уровне. Вместе с тем, нам жизненно важно ускорить процесс принятия указанных документов, так как дальнейшая их реализация придаст существенный импульс социально-экономическому развитию и будет способствовать улучшению демографической ситуации в приграничных регионах.