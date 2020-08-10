В Омске здание бывшего детского сада продают за 56 миллионов

Здание садика продают с прилегающей территорией и детской площадкой. Фото: avito.ru

В Омске выставили на продажу здание бывшего частного детского сада по улице 20 лет РККА, 17 за 56,5 миллионов рублей. Продавец предлагает будущему владельцу использовать его как офисный центр, в комментариях он указал такую возможность.

Здание общей площадью 583 квадратных метра разделено на три группы помещений, хозяйственный блок и административную часть. Вместе с самим домом продают и огороженную территорию 22 сотки под видеонаблюдением, на которой уже установлена детская площадка. Владелец согласен рассмотреть варианты аренды или обмена.

Стоит отметить, что сам частный детский сад "Малютка", который раньше занимал помещения не закрылся, а переехал в здание по-соседству.