В Омске у метромоста насмерть разбился водитель

Водитель погиб. Фото: ВКонтакте

В ночь на воскресенье в центре Омска произошла крупная авария. Двое 25-летних приятелей ехали на «Мицубиси Лансер» в сторону центра. Машина ехала по улице Фрунзе, когда водитель вдруг потерял управление. Иномарку заболтало по дороге, и она налетела на бордюр. Из-за этого машина перевернулась несколько раз. Машина превратилась в кучу искореженного металла.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, водитель иномарки погиб на месте от тяжелых травм, его раненого пассажира отвезли в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.