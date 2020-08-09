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В Омске у метромоста насмерть разбился водитель

Машина налетела на бордюр
Станислав МухинСтанислав МухинСтаниславМухин
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Водитель погиб.

Водитель погиб.

Фото: ВКонтакте

В ночь на воскресенье в центре Омска произошла крупная авария. Двое 25-летних приятелей ехали на «Мицубиси Лансер» в сторону центра. Машина ехала по улице Фрунзе, когда водитель вдруг потерял управление. Иномарку заболтало по дороге, и она налетела на бордюр. Из-за этого машина перевернулась несколько раз. Машина превратилась в кучу искореженного металла.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, водитель иномарки погиб на месте от тяжелых травм, его раненого пассажира отвезли в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

ДТП