В Омске на озере снова утонул человек

С начала сезона утонули уже больше 70 человек. Фото: ВКонтакте

Жара, которая установилась в Омске уже две недели, толкает жителей к водоемам. Многие пытаются спастись от нее у водоемов. И часто это заканчивается плачевно.

Очередная трагедия разыгралась на озере Чередовое. Там один из отдыхающих решил искупаться в жару и освежиться. Мужчина зашел в воду, но больше не вышел из нее. Тело утонувшего омича вытащили на берег полицейские. Фото появилось в социальных сетях. Что именно произошло в воде, неясно. Спасти мужчину не удалось.

Добавим, что с начала этого сезона в Омской области утонуло уже больше 70 человек. Есть среди них и дети.