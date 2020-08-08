Придут ливни и грозы: Стало известно, когда в Омске резко ухудшится погода

На смену жаре придут ливни. Фото: ВКонтакте

Уже вторую неделю в Омске испепеляющая жара. Температура днем редко падает меньше +30 градусов. Многие жители признаются, что уже устали от зноя. И ждут, когда в Омске все-таки похолодает.

У синоптиков для омичей хорошие новости: на смену жаре придет долгожданное похолодание. Температура начнет падать со вторника, 11 августа. В этот день будет около +26. Прохладнее всего будет в середине следующей недели - в среду и четверг температура упадет до +18.

При этом всю неделю ожидаются сильные ливни с грозой. Во время ухудшения погоды ожидается сильный ветер с порывами. Следующие выходные, по прогнозам синоптиков, выдадутся комфортными: температура днем будет около +22...+24. Обещают облачную погоду при этом. Так что жители Омска, наконец, отдохнут от жары.