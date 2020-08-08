В Омске все-таки починили новый многострадальный фонтан около улицы Бударина

Фонтан постоянно ломался. Фото: ВКонтакте

Не задалось с новым фонтаном в Омске у сквера по улице Бударина. Его сделали еще в конце прошлого года, но впервые запустили только этим летом. Изюминка фонтана в том, что струи воды бьют буквально из-под земли. Больше другие его оценили дети, которым очень понравились игры с холодной водой в жару.

Но не успели жители к нему привыкнуть, как фонтан отключили в середине июля. Как оказалось, из-за повышенной нагрузки вышел из строя один из насосов. Но и в начале августа фонтан снова сломался - в жару перегрелся один из механизмов. Сейчас сооружение починили вновь, но теперь будут отключать на профилактическое обслуживание по понедельникам.

- Интенсивная эксплуатация, особенности конструкции и резкие перепады температур требуют систематического обслуживания водной чаши, механизмов и уборки внутренней конструкции водного устройства, – объяснили в горадминистрации.